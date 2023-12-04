الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة
التاريخ
12/4/2023 7:25:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى أهل قطاع غزة المحاصر.
وتحمل الطائرة التي أقلعت باتجاه مطار العريش في جمهورية مصر، ألبسة من المنتظر أن تدخل القطاع عبر معبر رفح البري.
MENAFN04122023000208011052ID1107531647
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.