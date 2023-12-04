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الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

12/4/2023 7:25:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى أهل قطاع غزة المحاصر.


وتحمل الطائرة التي أقلعت باتجاه مطار العريش في جمهورية مصر، ألبسة من المنتظر أن تدخل القطاع عبر معبر رفح البري.

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