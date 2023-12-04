-->

Monday, 04 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجوم الفن يودّعون أشرف عبد الغفور - صور

12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شُيَّع منذ قليل جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور وهي ترافق جثمان والدها الراحل في سيارة نقل الموتى لدى وصول الجثمان إلى مسجد الشرطة، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور مراسم الجنازة كان على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وأحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد رزق وسيد رجب ومصطفى قمر وصابرين ودينا الشربيني ومحمد رياض وفيدرا ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وحنان مطاوع.
وكذلك حضرت هنا شيحة وأحمد بدير وأحمد السعدني وفتوح أحمد ومحمد علي رزق وميرفت أمين وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز والإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عمرو محمود ياسين.
وبسمة وحمزة العيلي وماجدة زكي ومجدي بدر ومحمد الصاوي ومحمد أبو داوود وحسام داغر، وغيرهم من الفنانين.
وكان أشرف عبد الغفور، قد توفي أمس (الأحد) عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.





















لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04122023000208011052ID1107531646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث