نجوم الفن يودّعون أشرف عبد الغفور - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شُيَّع منذ قليل جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور وهي ترافق جثمان والدها الراحل في سيارة نقل الموتى لدى وصول الجثمان إلى مسجد الشرطة، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور مراسم الجنازة كان على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وأحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد رزق وسيد رجب ومصطفى قمر وصابرين ودينا الشربيني ومحمد رياض وفيدرا ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وحنان مطاوع.

وكذلك حضرت هنا شيحة وأحمد بدير وأحمد السعدني وفتوح أحمد ومحمد علي رزق وميرفت أمين وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز والإعلامي عمرو الليثي والسيناريست عمرو محمود ياسين.

وبسمة وحمزة العيلي وماجدة زكي ومجدي بدر ومحمد الصاوي ومحمد أبو داوود وحسام داغر، وغيرهم من الفنانين.

وكان أشرف عبد الغفور، قد توفي أمس (الأحد) عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

























































لها

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