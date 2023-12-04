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فيديو- قصف مدرسة صلاح الدين ودبابات الاحتلال تطلق النار صوب النازحين

12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة صلاح الدين التي تؤوي آلاف النازحين في غرب مدينة غزة .


وافادت مصادر فلسطينية ان دبابات الاحتلال اطلقت النار صوب النازحين والطواقم الصحفية على طريق صلاح الدين في غزة بعد محاصرته

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