فيديو- قصف مدرسة صلاح الدين ودبابات الاحتلال تطلق النار صوب النازحين
التاريخ
12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة صلاح الدين التي تؤوي آلاف النازحين في غرب مدينة غزة .
وافادت مصادر فلسطينية ان دبابات الاحتلال اطلقت النار صوب النازحين والطواقم الصحفية على طريق صلاح الدين في غزة بعد محاصرته
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