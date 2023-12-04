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قصف محيط مستشفى المعمداني بغزة

12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض مبنى ملاصق لمستشفى المعمداني من الجهة الشمالية الشرقية لقصف، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات لإخراجها عن الخدمة.

وقصف الاحتلال الاسرائيلي منذ قليل مدرسة صلاح الدين التي تؤوي آلاف النازحين في غرب مدينة غزة.

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