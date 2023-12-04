قصف محيط مستشفى المعمداني بغزة
التاريخ
12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعرض مبنى ملاصق لمستشفى المعمداني من الجهة الشمالية الشرقية لقصف، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات لإخراجها عن الخدمة.
وقصف الاحتلال الاسرائيلي منذ قليل مدرسة صلاح الدين التي تؤوي آلاف النازحين في غرب مدينة غزة.
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