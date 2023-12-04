-->

Monday, 04 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3330 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد

12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الأحد بلغ 3330 ميجا واط.


وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجا واط خلال شهر آب الماضي.

MENAFN04122023000208011052ID1107531642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث