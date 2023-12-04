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مدفيديف يسخر من تضامن الغرب مع أوكرانيا

12/4/2023 7:25:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف صورة بالذكاء الاصطناعي وضع لها تعليقا ساخرا يجسد "تضامن" الغرب المرفه مع أوكرانيا، ووضع لها تعليقا: "أوكرانيا.. لا يشغل فكرنا سواك".


وتضمنت الصورة المجمعة التي نشرها مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" رسما للمستشار الألماني أولاف شولتس وأمامه طاولة عليها أطباق من اللحوم، وبجانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن على شاطئ استوائي، ومعهما الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون في عشاء أنيق مع الشمبانيا.
وتحت الصورة تعليق: "أوكرانيا.. لا يشغل فكرنا سواك".
وكان البيت الأبيض قد أبلغ الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بأن الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا ستنفد في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.


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