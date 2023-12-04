مدفيديف يسخر من تضامن الغرب مع أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف صورة بالذكاء الاصطناعي وضع لها تعليقا ساخرا يجسد "تضامن" الغرب المرفه مع أوكرانيا، ووضع لها تعليقا: "أوكرانيا.. لا يشغل فكرنا سواك".
وتضمنت الصورة المجمعة التي نشرها مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" رسما للمستشار الألماني أولاف شولتس وأمامه طاولة عليها أطباق من اللحوم، وبجانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن على شاطئ استوائي، ومعهما الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون في عشاء أنيق مع الشمبانيا.
وتحت الصورة تعليق: "أوكرانيا.. لا يشغل فكرنا سواك".
وكان البيت الأبيض قد أبلغ الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بأن الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا ستنفد في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.
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