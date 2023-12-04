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القسام: استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105

12/4/2023 7:25:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

وكانت القسام أعلنت أنها استهدفت منذ صباح اليوم الاثنين 5 دبابات و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105، مشيرة إلى أن مقاتليها "أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان".

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