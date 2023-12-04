MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬قلة‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬تطوعيا‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الرياضي‭ ‬النادوي‭ ‬يملكون‭ ‬ذات‭ ‬الحماسة‭ ‬والقدرة‭ ‬التي‭ ‬تمتع‭ ‬بها‭ ‬المتطوعون‭ ‬الاوائل؛‭ ‬والذين‭ ‬يبذلون‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬ووقتا‭ ‬ثمينا‭ ‬في‭ ‬الاشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬والمتابعة‭ ‬الادارية،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتحصلوا‭ ‬على‭ ‬مقابل‭ ‬مادي‭ ‬نظير‭ ‬ذلك‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬يسمعون‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬من‭ ‬اقرب‭ ‬الأقربين‭ ‬إليهم‭.‬





} ‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬المتطوعون‭ ‬المتميزون‭ ‬من‭ ‬الكثرة؛‭ ‬بحيث‭ ‬ترى‭ ‬الساحة‭ ‬النادوية‭ ‬ثرية‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يكون‭ ‬عطاؤهم‭ ‬النادوي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عملهم‭ ‬الرسمي‭ ‬وعلى‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬العائلية،‭ ‬بل‭ ‬يدفعون‭ ‬من‭ ‬جيبهم‭ ‬الخاص‭ ‬لتسيير‭ ‬أمور‭ ‬فرقهم‭ ‬الرياضية؛‭ ‬ومن‭ ‬عاش‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬تفاصيلها‭ ‬وبكل‭ ‬حلاوتها‭!‬





} ‭ ‬الساحة‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الرياضي‭ ‬النادوي،‭ ‬ولكنها‭ (‬تغص‭) ‬بأولئك‭ ‬المتطوعين‭ ‬الساعين‭ ‬وراء‭ ‬مكاسب‭ ‬مادية،‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬شهرة‭ (‬زائفة‭)‬،‭ ‬واحيانا‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمل،‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬دقة‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬الحقيقي‭ ‬عند‭ ‬أولئك‭ (‬النفر‭) ‬الذين‭ ‬يغريهم‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ (‬النقي‭)!‬





} ‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وضع‭ (‬الاحتراف‭) ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬حاليا،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬اقتصار‭ ‬عمل‭ ‬الاندية‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬مشرفين‭ ‬وفنيين‭ ‬ولاعبين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬وجود‭ ‬اداريين‭ ‬محترفين‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬معهم؛‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬نخلي‭ ‬الساحة‭ ‬من‭ ‬الاداريين‭ ‬المتطوعين،‭ ‬الذين‭ ‬لايزال‭ ‬التطوع‭ (‬يعشعش‭) ‬في‭ ‬أذهانهم‭.‬





}‭ ‬ عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬بين‭ ‬الوضعين‭ ‬تتطلب‭ ‬دراسة‭ ‬جذرية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لأن‭ (‬نقاء‭) ‬السابق‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يغرس‭ ‬في‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الاداري‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬المخلصين؛‭ ‬بمقابل‭ ‬يعوض‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهد،‭ ‬لينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬العطاء‭ (‬النقي‭)‬؛‭ ‬الذي‭ ‬يفوق‭ ‬أي‭ ‬دورات‭ ‬دراسية‭ ‬وتدريبية‭!‬