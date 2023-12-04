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الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين ويقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

12/4/2023 6:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مقدسيين، واقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.
وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال اعتقل من حي الثوري كلا من: أحمد حمزة شويكي، ومحمد مروان شويكي، وعمر مجاهد، وبهاء نمرين، ورياض سياج، وعلي عديلة، وحمد حافظ القيسي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اقتحمت تلك القوات منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس.
يُذكر، أن الاحتلال أخطر يوم أمس بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في حي الصوانة بالهدم، حيث يقطن في أحد طوابقها الشيخ عكرمة صبري.




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