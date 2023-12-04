ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حضر ملك البحرين حمد بن عيسى والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حفل "مسيرة الاتحاد"، ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.
وانطلقت مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة.
وشهدت المسيرة، التي نظمها ديوان الرئاسة، وشارك فيها أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة، لوحات من الموروث الوطني الإماراتي.
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