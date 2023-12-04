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ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد

12/4/2023 6:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حضر ملك البحرين حمد بن عيسى والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حفل "مسيرة الاتحاد"، ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.

وانطلقت مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة.

وشهدت المسيرة، التي نظمها ديوان الرئاسة، وشارك فيها أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة، لوحات من الموروث الوطني الإماراتي.

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