تقرير يكشف إصابة العديد من جنود جيش الاحتلال بمرض خطير في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة إسرائيلية، أن هناك ارتفاعا غير عادي في إصابة جنود الاحتلال المشاركين في الحرب على قطاع غزة بالأمراض المعوية، خاصة بكتيريا "الشيغيلا".



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير صحفي نشرته اليوم الاثنين، إن بكتيريا "الشيغيلا" تنتشر بشكل كبير بين جنود الجيش الإسرائيلي، حيث يعاني الكثير منهم من الإسهال الشديد والارتفاع المستمر بدرجة حرارة أجسامهم.



وأشارت الصحيفة في تقريرها، الى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة بدأت التبرعات الغذائية من بعض المصادر الداعمة للجيش الإسرائيلي تصل إلى الجنود، حيث ظهرت بعد ذلك زيادة كبيرة في الأمراض المعوية بينهم بسبب عدم صلاحية الكثير من تلك المواد الغذائية.



وأضافت، أنه من أبرز نتائج الفحوصات التي أجريت للجنود اكتشاف بكتيريا تسبب الزحار "التهاب واضطراب في الأمعاء"، وتسبب في كثير من الحالات إسهالا شديدا وارتفاعا في درجة الحرارة.



وأكد مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أسدود الدكتور تال بروش، أن مرض الإسهال قد تفشى بين الجنود في الجنوب وفي مناطق التجمع وفي وقت لاحق أيضا بين الجنود الذين يشاركون بالعمليات الحربية في قطاع غزة.



يذكر أن الإصابة ببكتيريا "الشيغيلا" تتم من خلال الاتصال المباشر بين شخص وآخر أو من خلال الطعام.