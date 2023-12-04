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سيناتور أمريكي: بوتين لن يخسر الحرب مع أوكرانيا

12/4/2023 6:14:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال السيناتور رون جونسون عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ويسكونسن، إن النزاع المسلح بين أوكرانيا وروسيا سينتهي بالمفاوضات.
وأضاف السيناتور في حديث نقلته صحيفة The Hill: "السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب، هو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ستتعرض أوكرانيا للمزيد من الدمار. لذلك، من وجهة نظري، كلما أسرعوا في التوصل إلى نتيجة تفاوضية، كلما كان ذلك أفضل".

وشدد السياسي الأمريكي على أنه لا يحبذ هذا الاحتمال للأحداث، لكنه يفهم أن هذا هو واقع الأمور. ولكن مع ذلك، يعتزم هذا السيناتور العمل لمنع إرسال أموال إضافية إلى أوكرانيا حتى تحل إدارة الرئيس جو بايدن مسألة تمويل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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