دراسة: القهوة تؤدي إلى تأثير وقائي ضد القولون العصبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل تحليل جديد لنتائج 8 دراسات إلى أن شرب القهوة قد يساعد في الحماية من تطور متلازمة القولون العصبي، أو تخفيف أعراضه لدى بعض الأشخاص.وشمل التحليل بيانات أكثر من 4432 شخصاً، ووجد البحث أن من يشربون أي كمية من القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالقولون العصبي، بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربونها.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجرى البحث الدكتور تشين شيانغ من جامعة سنغافورة الوطنية، وعن تفسيره لتأثير القهوة قال: "القهوة مشروب غني بالبوليفينول، إلى جانب العديد من المركبات النشطة بيولوجياً، مثل: الديتربين، والتريغونيلين، والميلاتونين".



وأضاف "من خصائص هذه المركبات أنها مضادة للتليف، ومضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تأثيرها على ميكروبات الأمعاء، والأحماض الصفراوية، وحركة الأمعاء، ونفاذية الأمعاء".



ولكن النتائج أشارت أيضاً إلى أن بعض مرضى متلازمة القولون العصبي لا تناسبهم القهوة، "فهي قد لا تكون مفيدة لبعض المصابين بالإسهال، وقد تؤدي إلى تفاقم الأعراض".



ويصيب القولون العصبي النساء أكثر من الرجال، وهو اضطراب يتسبب في زيادة حساسية الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى تقلص عضلات الأمعاء، وآلام البطن، والانتفاخ، والإسهال أو الإمساك، وزيادة الغازات.

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