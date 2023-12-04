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كريب الخضار على طريقة الشيف علا طاشمان

12/4/2023 6:14:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الشيف علا طاشمان وجه أردني سطع نجمه على قنوات التواصل الإجتماعي خصوصاً في فترة الكورونا، حيث أصبحت قناتها 'أطيب الوصفات' ملجأ لكل من اضطر أن يدخل المبطخ؛ سواء كان الرجل المغترب الذي علق بعيداً عن أهله، أوالفتيات اللاتي دفعهن الملل لإستحضار مواهب جديدة أو حتى الأمهات اللاتي أردن تجديد سفرهن المليئة بحنانهن.
بالتأكيد الشيف علا لم تكن مبتكرة الوصفات الوحيدة على الشبكة العنكبوتية إلا أنها استطاعت أن تصنع لنفسها منهجاً واضحاً حتى تتسللت بطبيعتها إلى قلوب متابعيها وتركت بصمتها الخاصة التي تتسم ببساطة المكونات ومقادير دقيقة أخذة بعين الإعتبار توفر المواد بسهولة فتقول: "سر وصفاتي أنها من مكونات أساسية تجدها في أي مطبخ لا تحتاج لأن تبعد عن بقالة الحي الذي تقطنه لتجد المواد، تركيزي الأهم هو على إعطاء المقادير بوضوح حتى تكون النتيجة مطابقة تماماً لما أعدّه".
بلهجتها الأردنية المميزة نشرت الشيف علا ما يتجاوز الستمائة وصفة على قناتها والتي تتواصل من خلالها مع أكثر من أربعة ملايين متابع من الأردن ودول عربية أخرى، وعندما سألناها عن أكثر وصفة تم التفاعل عليها أجابت بضحكتها العذبة المعهودة: "لم أكن أتوقع أن تكون أسهل وصفاتي هي ما حصلت على أكثر من عشرة ملايين مشاهدة ألا وهي وصفة "كريب الخضار" حيث تم التفاعل عليها بطريقة كبيرة خصوصاً من أخواتنا في دول الخليج العربي اللاتي علّقن على أن هذه الوصفة أصبحت خيارهن الأول كلما أردن أن يحضّرن عشاء سهل لذيذ. مثل هذه التعليقات هي الدافع لي في الإستمرار لتقديم وصفات جديدة على صفحتي."
تشاركنا الشيف علا طاشمان اليوم وصفة الكريب مكتوبة لقرائنا الأعزاء.
المكونات وكما وعدتنا الشيف علا هي مما هو متاح في المطبخ:
اربع بيضات
كوبان من الحليب السائل (او بديلها كاستين ماء+أربع ملاعق كبيرة حليب بودرة)
كوب ونصف طحين مع ملعقة صغيرة من ملح
نصف كوب من الخضروات التالية المقطعة ناعماً: (بقدونس، فلفل رومي اخضر، فلفل رومي احمر، نصف كوب بصل أو بصل أخضر) يمكن اضافة أي نوع خضار و ممكن أضافة فلفل حار لمن يرغب
البهارات: ( نصف ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة كبيرة بابريكا، ثوم بودره، ملح و فلفل اسود حسب الرغبة)
كوب جبنة مبشورة (موزاريلا، تشدر، أو أي نوع متاح)
زيت أو زبدة لقلي الكريب

الطريقة:
في وعاء نخلط البيض مع الخضروات المقطعة ونضيف عليهم البهارات والملح والفلفل الأسود.
في وعاء آخر نخلط الحليب مع الطحين والملح، يخلط جيداً حتى نحصل على خليط أبيض سلس، نضيف خليط الخضروات إلى الخليط الأبيض ونعاود خلطهم حتى يتجانسوا معاً، ثم نترك خليط الكريب جانباً لخمسة دقائق حتى يرتاح.
نسخن مقلاة غير لاصقة وندهنها قليلاً بالزيت أو بالزبدة، عندما تسخن نضيف مغرفة لمغرفتين من خليط الكريب حسب حجم المقلاة (من المهم مراعاة عدم ملئ المقلاة حتى يسهل قلبها).
عندما ينشف الوجه قليلاً نقلب الكريب للجهة الأخرى ثم نضع الجبنة على الوجه وعندما تبدأ بالذوبان نطوي الكريب ونحمره من الجهتين حتى يصبح ذهبي اللون.
نكرر العملية حتى تنتهي عجينة الكريب.
بضع نصائح من الشيف علا حتى نحصل على نتيجة كاملة:
يجب اعادة دهن المقلاة بالزيت أو الزبدة قبل وضع عجينة الكريب في كل مرة.
من المهم أن تبدأ الطهي على نار عالية من ثم تخفف النار في وسط الطهي.
صب مقدار مناسب من العجينة على المقلاة و امتدادها بشكل دائري لتشكيل الكريب.




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