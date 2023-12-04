أنواع الطفح الجلدي الـ 5 الأكثر شيوعاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينشأ الطفح الجلدي، الذي غالباً ما يتميز بالاحمرار والحكة بسبب عوامل، بينها الحساسية، والالتهابات، واضطرابات المناعة الذاتية.أوردت صحيفة إنديان إكسبرس، الأنواع الخمسة الأكثر انتشاراً منه،وطرق علاجها والوقاية منها :التهاب الجلد التماسيينتج عن ملامسة المواد المهيجة أو مسببات الحساسية، أهمها بعض أنواع الصابون، والمنظفات، والنباتات مثل اللبلاب السام. ويتمثل علاجه في معرفة المادة المسببة له وتجنبها، واستخدام صابون خفيف، ووضع كمادات باردة، واستخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية على النحو الموصوف.ويمكن الوقاية منه باستخدام الملابس الواقية أو الحواجز عند الضرورة.

الاكزيما

تتميز بجفاف الجلد والحكة. وغالباً ما تكون وراثية وترتبط بالحساسية، وتسبب احمرار الجلد والتهابه وجفافه، وحتى التشققات والنزيف. ويمكن علاجها بترطيب الجسم بانتظام، واستخدام صابون خفيف خال من العطور، ويمن تجنبها بمعرفة أسبابها واستخدم الكورتيكوستيرويدات الموصوفة أثناء النوبات،

وارتداء ملابس من أقمشة ناعمة.



الصدفية

تعمل على تسريع دورة حياة خلايا الجلد، ما يؤدي إلى تراكمها السريع على سطح الجلد، وتشكيل قشور وبقع حمراء، على الجلد تغطيها قشرة فضية، ويمكن علاجها بالأدوية الموضعية مثل مراهم الكورتيكوستيرويدات، والعلاج الضوئي، وفي الحالات الشديدة، الأدوية البيولوجية ،كما يمكن الوقاية منها بالتحكم في التوتر، وتجنب إصابات الجلد، والالتزام بالعلاجات الموصوفة.



الطفح الحراري

يظهر في الظروف الحارة والرطبة عندما تنسد القنوات العرقية، ما يؤدي إلى حبس العَرَق تحت الجلد، ومن أعراضه نتوءات حمراء صغيرة وحكة وإحساس بالوخز أو اللسع، ويمكن علاجه والوقاية منه بالانتعاش في الطقس الحار، وارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء، والمحافظة على جفاف المنطقة المصابة، وتجنب الكريمات الثقيلة في المناطق المتضررة.

السعفة

عدوى فطرية تظهر على شكل طفح جلدي أحمر، أو فضي دائري أو على شكل حلقة، تثير الحكة أو متقشرة أو مرتفعة ذات حدود محددة، ويمكن علاجها والوقاية منها استخدام الكريمات المضادة للفطريات، أو الأدوية والمحافظة على المنطقة المصابة نظيفة وجافة، وعلى النظافة، وتجنب تبادل الملابس والأدوات الشخصية.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة