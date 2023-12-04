إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدروع أُطلق على منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الجيش يرد على مصادر النيران.
كما أفادت مراسلة الجزيرة بإغلاق الجيش الإسرائيلي محاور طرق عدة في محيط مسغاف عام بالجليل الأعلى بعد استهداف صاروخي.
وكان جيش الاحتلال أقر، في وقت سابق اليوم، بإصابة 3 جنود قال إن جروحهم طفيفة جراء شظايا قذيفة هاون أطلقت من لبنان الليلة الماضية على منطقة شتولا.
كما أعلن حزب الله اللبناني أن قواته استهدفت أكثر من موقع اليوم بما سماها "الأسلحة المناسبة" وأنه حقق إصابات مباشرة.
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