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إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة بالجليل الأعلى

12/4/2023 6:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدروع أُطلق على منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى، مشيرة إلى أن الجيش يرد على مصادر النيران.
كما أفادت مراسلة الجزيرة بإغلاق الجيش الإسرائيلي محاور طرق عدة في محيط مسغاف عام بالجليل الأعلى بعد استهداف صاروخي.
وكان جيش الاحتلال أقر، في وقت سابق اليوم، بإصابة 3 جنود قال إن جروحهم طفيفة جراء شظايا قذيفة هاون أطلقت من لبنان الليلة الماضية على منطقة شتولا.
كما أعلن حزب الله اللبناني أن قواته استهدفت أكثر من موقع اليوم بما سماها "الأسلحة المناسبة" وأنه حقق إصابات مباشرة.




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