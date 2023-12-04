-->

Monday, 04 December 2023 05:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردوغان: نعدّ لمحاكمة نتنياهو

12/4/2023 6:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل التاريخ بلقب جزار غزة، ونحن نُعدّ العُدة لمحاكمته.


وأضاف أردوغان "نجهز ونعدّ الملفات القانونية اللازمة لمحاكمة نتنياهو."


وتابع "لدينا رؤية لبحث إستراتيجيات جديدة، منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية."


MENAFN04122023000208011052ID1107530696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث