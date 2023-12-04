أردوغان: نعدّ لمحاكمة نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل التاريخ بلقب جزار غزة، ونحن نُعدّ العُدة لمحاكمته.
وأضاف أردوغان "نجهز ونعدّ الملفات القانونية اللازمة لمحاكمة نتنياهو."
وتابع "لدينا رؤية لبحث إستراتيجيات جديدة، منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية."
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