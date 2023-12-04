القسام تقصف موقع إسناد صوفا العسكري للاحتلال

القسام تقصف موقع إسناد صوفا العسكري للاحتلال
التاريخ
12/4/2023 6:14:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري برشقة صاروخية.
وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن استهداف 5 دبابات صهيونية و 5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف "الياسين 105" منذ صباح اليوم.
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