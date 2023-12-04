تطبيق زووم أصبح متاحاً عبر جهاز 'آبل تي في'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت شركة زووم تطبيقاً جديداً مخصصة بأجهزة آبل تي في، باسم "Zoom for Home TV".ويساعد هذا التطبيق المستخدمين الانضمام إلى اللقاءات والحوارات والاجتماعات على زووم، عن طريق جهاز آبل تي في، أي مع تحويل جهاز التلفزيون إلى شاشة عرض لاجتماعات زووم.



وعلى الرغم من أن آبل تي في لا تملك عدسة كاميرا، فإن التطبيق يسمح باستخدام جهاز الآيفون أو الآيباد، بالتزامن مع ميزة "الكاميرا المتواصلة Continuity Camera الخاصة بأجهزة آبل.



وبحسب تقرير مجلة "بي سي"، فإن التطبيق يعمل بنفس الطريقة، التي يعمل بها تطبيق "فيس تايم" على آبل تي في.



وللمشاركة في المكالمات، يتم استخدام كاميرا الجهاز المحمول، مقترنة بتطبيق "آبل تي في"، ويمكن استخدام الآيفون للتحكم في الصوت والفيديو، أو وضعه أمام التلفزيون على حامل من أي نوع، بحيث يبدو وكأن الفرد في مكالمة زووم طبيعية أكثر.

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