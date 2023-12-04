الإعلام الإسباني يطالب بتغريم فيسبوك 550 مليون يورو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام في إسبانيا، اليوم الإثنين، رفع دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (598 مليون دولار)، ضد مالك منصة فيسبوك، ميتا بلاتفورمز، مشيرة إلى المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.وقالت الجمعية الناشرة لصحف AMI في بيان، اليوم، إن الدعوى القضائية تم رفعها الجمعة الماضي.



وأكدت الصحف أن "الاستخدام الضخم" و "المنهجي" للبيانات الشخصية من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، من قبل ميتا، يسمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة لتصميم وتقديم إعلانات مخصصة، تشكل منافسة غير عادلة.



وأشار أصحاب الشكوى، ومن ضمنهم Prisa (PRS) - الذي ينشر أبرز صحيفة في إسبانيا El Pais - وVocento (VOC)، مالك صحيفة ABC ووسائط أخرى، بالإضافة إلى مجموعات أخرى خاصة، إلى أن معظم الإعلانات التي تنشرها ميتا، تستخدم البيانات الشخصية المحصلة، دون موافقة صريحة من العملاء، وبالتالي فإنها تنتهك قواعد حماية البيانات.



وذكرت رويترز أن ميتا لم تستجب على الفور لطلب التعليق.

وتعتبر هذه الشكوى الثانية التي تتحدى فيها وسائل الإعلام في إسبانيا شركات التكنولوجيا لحماية مصالحها.



في عام 2014، أجبرت الحكومة الإسبانية إغلاق خدمة Google News حتى عام 2022، عندما تم تمرير تشريعات جديدة تسمح لوسائل الإعلام بالتفاوض مباشرة مع العملاق التكنولوجي.

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