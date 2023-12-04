MENAFN - Amman Net)وزارة الخارجية تؤكد بأنها تعمل على نقل المواطن الأردني وابنه المصاب لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة لحين إجلائهم إلى الأردن.مدير المستشفى الميداني الأردني في خان يونس الدكتور محمد جمعة، يقول إن أكثر من 500 شخص راجعوا المستشفى خلال 72 ساعة ماضية.الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، يقول إن طواقم الإطفاء المتخصصة، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.وزارة الزراعة توضح ان ما يتم تداوله حول وجود مرض في القطط والكلاب .عارٍ على الصحة، مشيرة الى انه يعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام، و يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.دوليا: أعضاء مجلس الأمن، يعقد اليوم جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".وأخيرا ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب المناطق.× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "قبضة الأحرار".. مسلسل يحاكي خطة "طوفان الأقصى" وكرّم السنوار أبطاله (شاهد) 12/04/2023 - 11:24 عمان ن

أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر لقطات من حفل تكريم أبطال مسلسل "قبضة الأحرار" عام 2022، الذي تم بحضور رئيس حركة المقاومة "حماس" في غزة يحيى السنوار، مشيرين إلى أن العمل الفني الفلسطيني تطرق إلى كثير من تفاصيل خطة معركة "طوفان الأقصى" قبل حدوثها.

وخلال التكريم، قال السنوار إن "العمل الفني لا ينفك ولا ينفصل أبدا عن إعداد كتائب القسام واستخباراتهم ومجالات عملهم المختلفة"، واصفا المسلسل بـ"الجهد الجبار"..

وأضاف أن للمسلسل بصورة خاصة تأثيرا كبيرا على وعي الشعب الفلسطيني والأمة، لافتا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الفلسطينية للتحرير والعودة إلى الأراضي المحتلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من المسلسل وكلمة السنوار على نطاق واسع، حيث أشاروا إلى العديد من الأحداث التي رواها العمل الفلسطيني وحدثت بالفعل خلال عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي مطلق.

يشار إلى أن "قبضة الأحرار" صُوّر العام الماضي بتمويل من دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، بهدف تقديم رواية فلسطينية مضادة لروايات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ومواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه كاملة.

ويروي المسلسل أحداث عملية عسكرية قام بها المقاومون الفلسطينيون وراء خطوط الاحتلال، محققين نصرا باختراق أنظمة المراقبة الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات قبل أن يتمكنوا من أسر العديد من الإسرائيليين، في ضربة موجعة للاحتلال شبيهة بما خطه مقاتلو الفصائل الفلسطينية من انتصار كشف عن فشل إسرائيلي كبير في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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