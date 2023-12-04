قبضة الأحرار.. مسلسل يحاكي خطة طوفان الأقصى وكرّم السنوار أبطاله (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net)
وزارة الخارجية تؤكد بأنها تعمل على نقل المواطن الأردني وابنه المصاب لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة لحين إجلائهم إلى الأردن.
مدير المستشفى الميداني الأردني في خان يونس الدكتور محمد جمعة، يقول إن أكثر من 500 شخص راجعوا المستشفى خلال 72 ساعة ماضية.
الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، يقول إن طواقم الإطفاء المتخصصة، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.
وزارة الزراعة توضح ان ما يتم تداوله حول وجود مرض في القطط والكلاب .عارٍ على الصحة، مشيرة الى انه يعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام، و يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.
دوليا: أعضاء مجلس الأمن، يعقد اليوم جلسة مشاورات مغلقة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وأخيرا ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب المناطق.
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "قبضة الأحرار".. مسلسل يحاكي خطة "طوفان الأقصى" وكرّم السنوار أبطاله (شاهد) 12/04/2023 - 11:24 عمان ن
أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر لقطات من حفل تكريم أبطال مسلسل "قبضة الأحرار" عام 2022، الذي تم بحضور رئيس حركة المقاومة "حماس" في غزة يحيى السنوار، مشيرين إلى أن العمل الفني الفلسطيني تطرق إلى كثير من تفاصيل خطة معركة "طوفان الأقصى" قبل حدوثها.
وخلال التكريم، قال السنوار إن "العمل الفني لا ينفك ولا ينفصل أبدا عن إعداد كتائب القسام واستخباراتهم ومجالات عملهم المختلفة"، واصفا المسلسل بـ"الجهد الجبار"..
وأضاف أن للمسلسل بصورة خاصة تأثيرا كبيرا على وعي الشعب الفلسطيني والأمة، لافتا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الفلسطينية للتحرير والعودة إلى الأراضي المحتلة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من المسلسل وكلمة السنوار على نطاق واسع، حيث أشاروا إلى العديد من الأحداث التي رواها العمل الفلسطيني وحدثت بالفعل خلال عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي مطلق.
يشار إلى أن "قبضة الأحرار" صُوّر العام الماضي بتمويل من دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، بهدف تقديم رواية فلسطينية مضادة لروايات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ومواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه كاملة.
ويروي المسلسل أحداث عملية عسكرية قام بها المقاومون الفلسطينيون وراء خطوط الاحتلال، محققين نصرا باختراق أنظمة المراقبة الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات قبل أن يتمكنوا من أسر العديد من الإسرائيليين، في ضربة موجعة للاحتلال شبيهة بما خطه مقاتلو الفصائل الفلسطينية من انتصار كشف عن فشل إسرائيلي كبير في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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