طفلتها نجت بأعجوبة .. سمكة قرش تقتل سيدة شابة بعد هجوم مروع

لقيت امرأة شابة حتفها بعد أن هاجمتها سمكة قرش بينما كانت تسبح مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات قبالة شاطئ مكسيكي.

وتم نشر مقطع فيديو مصور يظهر آثار الحادث المروع بينما كانت الضحية مستلقية على الرمال بعد مساعدتها على الخروج من الماء، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويمكن سماع رواد الشاطئ وهم يصرخون: "لقد فقدت ساقها" بينما كانوا ينتظرون وصول المسعفين.

وعلى الرغم من الاستجابة السريعة من قبل رجال الإنقاذ، فقد توفيت السيدة الشابة بسبب فقدان الكثير من الدم جراء الجرح الكبير الذي تعرضت له.

وتم التعرف على المرأة المتوفاة على أنها سائحة تبلغ من العمر 26 عاما تدعى ماريا فرنانديز مارتينيز خيمينيز.

ونجت ابنتها بأعجوبة من الإصابة على الرغم من وجودها بجانبها في المياه قبالة شاطئ ميلاكي في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على بعد حوالي 450 ميلاً شمال أكابولكو.

وذكرت تقارير محلية أن ماريا ساعدت الطفلة على الوصول إلى بر الأمان من خلال وضعها على منصة لعب عائمة بعد أن أدركت أنها في خطر.

ويقال إن الهجوم الذي وقع صباح يوم أمس السبت وقع على بعد 65 قدمًا فقط من الشاطئ أثناء إقامة سباق للسباحة تم تعليقه لاحقًا.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا للسكان المحليين والزوار أمس بالبقاء بعيدا عن المياه عقب المأساة.

وقال عمال الحماية المدنية ورجال الإطفاء في بلدية سيهواتلان، التي يعد شاطئ ميلاكي جزءًا منها، في رسالة بعد الحادث: "كان مسؤولونا ينفذون أنشطة دعم خلال حدث للسباحة في الخليج عندما تلقوا بلاغات عن شخص تم إنقاذه".

وأضافوا: "عندما وصلوا إلى المنطقة اكتشفوا امرأة ميتة وبترت إحدى ساقيها، على ما يبدو بعد هجوم سمكة قرش".







