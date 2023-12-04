«جزيلة» تحرز كأس «أم الإمارات» و«عابس» ينتزع لقب «الجوهرة» في مضمار أبوظبي

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والسلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، أبطال الشوط الثالث من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الذي فازت به «جزيلة» العائدة إلى خلفان حمد القبيسي، بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك في الحفل الثالث الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء الأحد، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وتوج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أبطال الشوط الخامس من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي فاز به «عابس» العائد إلى لوذنان للسباقات.

حضور

وخلال الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، فاز «الليث» العائد للرحماني للسباقات بلقب الشوط الأول، من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس بن كوين وإشراف أحمد المحيربي قاطعاً المسافة في 1:44:14 دقيقة.

وأحرز «إتش إم الشاهين» لاسطبلات الوطنية، لقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1:43:20 دقيقة.

وانتزعت «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي لقب الشوط الثالث من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة الميل والمخصص للمهرات والأفراس، بقيادة كريتسيان ديمورو وإشراف مصبح المهيري بزمن قدره 1:44:24 دقيقة.

تتويج

وتمكن «إتش إم جلفن» العائد إلى غانم علي المعمري، من التتويج بلقب سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- كأس اليوم الوطني، لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع بقيادة الفارس عامر الراسبي وإشراف حسين السنيدي، بزمن قدره 1:42:77 دقيقة.

وانتزع «عابس» لوذنان للسباقات، لقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس والبالغة جائزته المالية 5 ملايين درهم، وشهد مشاركة 16 من نخبة الخيول، ونجح «عابس» في حسم السباق بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف البان دي ميول، بزمن قدره 2:44:22 دقيقة.

لقب

وفاز «آر بي ياس صير» العائد إلى الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بلقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان –تكافؤ لمسافة 2200 متر بقيادة سام هتشكوت وإشراف دينيس أوبراين بزمن قدره 2:27:95 دقيقة.

وذهب لقب شوط الختام المخصص للخيول المهجنة من سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان– كأس اليوم الوطني لمسافة 1600 متر إلى «لا نقاش» العائد إلى شادويل بقيادة الفارس جيم كرولي واشراف بوبات سيمار قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:34:26 دقيقة، واستلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة فوز «لا نقاش» لشادويل.





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