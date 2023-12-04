نادٍ سعودي في الدرجة الثانية يسعى للتعاقد مع نجم مان سيتي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أمس الأحد، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

ويعاني دي بروين من إصابة قوية، تعرض لها في أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي مباراة من حينها.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن عقد دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025، وعلى ما يبدو أنه لن يوقع على العقد الجديد الذي سيقدم له.

وأضافت نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن دي بروين لديه عرض مغر للغاية من فريق القادسية السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في السعودية حاليا، ينوي تدعيم صفوفه بدي بروين، في حال صعوده لدوري روشن في الموسم المقبل.

ويركز دي بروين حاليا على العودة للملاعب قريبا، ومساعدة فريقه في الحفاظ على البطولات التي حققها الموسم الماضي.

يشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، علما بأن الفريق يحتل حاليا المركز الثالث في دوري يلو (مؤهل لدوري روشن) برصيد 24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر (العروبة)، وذلك بعد 11 جولة من المسابقة.





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