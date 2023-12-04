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العثور على حطام يبدو أنه للطائرة أوسبري في اليابان

12/4/2023 6:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت تقارير بأن الغواصين الذين يبحثون عن الطائرة العسكرية الأمريكية من طراز "أوسبري"، والتي كانت قد تحطمت في البحر جنوبي غرب اليابان الأسبوع الماضي، عثروا على ما يبدو أنه جزء من الطائرة والعديد من الأشخاص.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن المصادر القول، إن عدد الأشخاص الذين عثر عليهم الغواصون صباح اليوم الاثنين، يبدو أنه خمسة.

وكانت طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما يوم الأربعاء الماضي.

وتم التأكد من وفاة أحد أفراد الطاقم الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة. ولا يزال السبعة الآخرون في عداد المفقودين.

ويقوم غواصون من الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، بتمشيط المياه المحيطة بموقع التحطم.

وكانت الطائرة من طراز "سي في -22"، المخصصة لقاعدة يوكوتا الجوية في غرب طوكيو والتي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، اختفت من على شاشات الرادار، وأفادت تقارير بأن النيران اشتعلت في المحرك الأيسر للطائرة أثناء سقوطها، بحسب ما قالته حكومة مقاطعة كاجوشيما.

وقال خفر السواحل إن الطائرة "أوسبري" كانت تعتزم الطيران من القاعدة العسكرية الأمريكية في إيواكوني بمقاطعة ياماجوتشي في غرب اليابان، إلى قاعدة كادينا الجوية في مقاطعة أوكيناوا.


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