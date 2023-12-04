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السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار» في افتتاح معرض إيديكس

12/4/2023 6:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار". جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023". بحسب ما أوردته بوابة الأهرام اليوم.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية إقامة النسخة الثالثة من المعرض في الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري.

ويشارك في المعرض أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية والزائرين.

وتتصدر الأجنحة المشاركة في المعرض تلك التابعة للولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.


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