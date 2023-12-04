إسرائيل تستأنف محاكمة نتنياهو بعد توقف دام شهرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجزئية بالقدس، بعد توقف دام شهرين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاثنين.
ويشار إلى أن نتنياهو معفى من المثول أمام المحكمة في هذه الجلسات، ولكنه قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة.
وفي حال استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من بحث كيفية عقد الجلسات في ظل استمرار الحرب في نفس الوقت.
وفي الماضي، كان نتنياهو ينفي دائما جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن هناك "ملاحقة بدافع سياسي" ضده.
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