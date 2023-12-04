إسرائيل تستأنف محاكمة نتنياهو بعد توقف دام شهرين

استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجزئية بالقدس، بعد توقف دام شهرين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاثنين.

ويشار إلى أن نتنياهو معفى من المثول أمام المحكمة في هذه الجلسات، ولكنه قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة.

وفي حال استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من بحث كيفية عقد الجلسات في ظل استمرار الحرب في نفس الوقت.

وفي الماضي، كان نتنياهو ينفي دائما جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن هناك "ملاحقة بدافع سياسي" ضده.

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