الهند تغلق المدارس والمكاتب الحكومية وتجلي الآلاف مع اقتراب إعصار ميتشونغ

أغلقت السلطات في جنوب الهند اليوم الاثنين المدارس والمكاتب الحكومية وعلقت الرحلات الجوية وأخلت مناطق ساحلية قبل عاصفة إعصارية شديدة من المتوقع أن تصل إلى اليابسة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة مسببة أمطارا غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل إعصار ميتشونغ إلى ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح غد الثلاثاء مع رياح سرعتها بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد إلى 110 كيلومترات.

وقال مسؤولون في ولايتي أندرا براديش وتاميل نادو المجاورة إن سلطات الولايتين في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع أضرار، وإنها أصدرت تحذيرات للصيادين بعدم المغامرة بنزول البحر.

وقال مسؤول كبير في إدارة الكوارث بولاية أندرا براديش لرويترز إن سلطات الولاية أجلت زهاء سبعة آلاف شخص في ثمانية مناطق ساحلية وتستعد لإجلاء 28 ألف شخص في المجمل بحسب مسار الإعصار وشدته.

وفي ولاية تاميل نادو، أعلنت السلطات عطلة رسمية في أربع مناطق ساحلية وطلبت من الناس في تشيناي، عاصمة الولاية، عدم المغامرة بالخروج ما لم يكن ذلك ضروريا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مطار تشيناي أوقف عملياته لمدة ساعتين صباح اليوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة في المدينة، وتم إلغاء أو تحويل عدة رحلات جوية إلى مدن أخرى.





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