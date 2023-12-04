الشارقة تختتم احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52 بـ 200 فعالية متنوعة

اختتمت الشارقة فعاليات الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ب 200 فعالية متنوعة.



وثمن خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه للفعاليات، كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة ومجالس البلديات بالإمارة على ما بذلوه من جهود ومتابعات لإنجاح الفعاليات والاحتفالات في جميع أرجاء الإمارة.

وقال خالد جاسم المدفع: " حرصت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 52 على تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والتوعوية والرياضية والبيئية، التي تبث روح الفخر والاعتزاز بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية وما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور ونمو على مدار 52 عاماً، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة."

استقطاب

استمرت الفعاليات من 22 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، وتوزعت على مناطق إمارة الشارقة بالكامل ونجحت في استقطاب شريحة كبيرة من الجمهور من مواطني الدولة والمقيمين والزوار، إذ توزعت الفعاليات على مدينة الشارقة، ومليحة، ودبا الحصن، وخورفكان، وكلباء، والبطائح، والمدام، والذيد، والحمرية، وشملت العديد من المعالم والمناطق التراثية والثقافية والسياحية مثل حصن الذيد، والقرى التراثية في الحمرية، مليحة، وكلباء، ووادي الحلو، بالإضافة إلى المنتزه الوطني في مدينة الشارقة، وقناة جزيرة الحصن، ومدرج خورفكان، وبحيرة كلياء، وحديقة البطائح العامة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومنها المجالس البلدية، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للدفاع المدني ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وتعاونية الشارقة، وهيئة الوقاية والسلامة، ودائرة شؤون الضواحي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة التنمية الاقتصادية، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ومركز الخبراء لصعوبات التعلم، وإدارة سلامة الطفل، وغيرها من الجهات.

تميز

وتميزت الفعاليات هذا العام والتي بلغ عددها أكثر من 200 فعالية بغناها بالأنشطة حول التوعية البيئية والاستدامة، واستعرضت في جو مبهر منجزات وتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت مجموعة واسعة من المسيرات الشعبية، و السيارات الكلاسيكية والعروض والفقرات التراثية والثقافية التي تعبر عن هوية المجتمع الإماراتي والعربي، بالإضافة للعديد من الورش الفنية والتعليمية للأطفال والكبار، والمسابقات الرياضية، ومعارض للأسر المنتجة، وبرامج منوعة لجميع أفراد العائلة.

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