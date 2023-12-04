منصور بن زايد يبحث مع الرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية على هامش COP28

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، فخامة الرئيس الموريتاني اليوم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والوفد المرافق الذي ضم معالي المختار ولد أجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، وسعادة محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، وسعادة السفير الحسن أحمد المدير العام لتشريفات الدولة، والمقدم محمد أنداري المرافق العسكري والمقدم عالي علوات رئيس الأمن الخاص.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي حضره معالي علي محمد حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إلى القضايا المطروحة على أجندة "COP28" ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد فخامة محمد ولد الشيخ الغزاوني متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة، بما فيها قضايا العمل المناخي، معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وثمن فخامة الرئيس الموريتاني مداولات ونقاشات مؤتمر "COP28" وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير الذي من المؤمل أن يسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية.

وأعرب فخامته عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتمنياته لها مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”.





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