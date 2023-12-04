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معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى 62% في نوفمبر

12/4/2023 6:00:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28% على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي أكتوبر، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاماً عند 85.51 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.

وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً 42.25 بالمئة.

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