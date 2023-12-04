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عشرات الدبابات والجرافات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

12/4/2023 6:00:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس وفق ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس الإثنين.

وأكد أمين أبو هولي (59 عاما) أن عشرات الدبابات توغلت "على بعد كيلومترين" في بلدة القرارة، فيما قال معاذ محمد (34 عاما) إن الدبابات "تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل" وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.


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