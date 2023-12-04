6 أطعمة تخفّض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليسترول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين وأحيانًا تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يمكن توريث ارتفاع الكوليسترول، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكوليسترول المرتفع، وهذا النوع يسمى الكوليسترول منخفض الكثافة.

أما الكوليسترول عالي الكثافة وفقا للدكتور الكسندر مياسنيكوف فعلى العكس من ذلك ينظف الأوعية الدموية وينقل الكوليسترول "الضار" إلى الكبد.

ويشير مياسنيكوف إلى أن هناك عددا من الأطعمة التي تخفض مستوى الكوليسترول "الضار" وهي:

1 - المكسرات- يمكن لمختلف أنواع المكسرات وفقا لآخر الدراسات العلمية، تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" لذلك يجب أن تدرج في النظام الغذائي.

2 - الأرز الأحمر- هذا النوع من الأرز يجب أن يكون مدرج في النظام الغذائي لكل شخص، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مادة تشبه من الناحية الهيكلية الستاتينات، وتناوله يخفض مستوى الكوليسترول بشكل موثوق.

3 - العنب- ينصح الأطباء بتناول العنب للوقاية من تصلب الشرايين. لأن العنب يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الجسم.

4 - الأسماك والمأكولات البحرية- لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي لها تأثير مفيد في عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من مستوى الكوليسترول "الضار" وتزيد من نسبة الكوليسترول "الجيد".

5 - الزيوت النباتية- هذه الزيوت غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، التي تقلل من مستوى الكوليسترول "الضار". لذلك وفقا له من الضروري تناول السمك والزيت معا لتجنب اختلال توازن الأحماض الدهنية.

6 - الثوم. يحتوي الثوم على مواد نشطة بيولوجيا تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.

وتنسب القهوة والشوكولاتة الداكنة وفول الصويا إلى الأطعمة التي لها تأثير مفيد على الكوليسترول.





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