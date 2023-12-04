المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم نهزم حماس في شمال غزة

أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الاسرائيلية جوناثان كونريكوس أنه مع استمرار تقدم القوات البرية الاسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.

وقال كونريكوس لشبكة " سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين "لم نهزمهم كليا عسكريا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدما جيدا".

وأوضح" لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتا".

وأضاف "أنها عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري" حسب قوله.



وانتقد كونريكوس اتهامات منظمات المساعدات بأن الجيش الاسرائيلي لا يمنح مئات الآلاف من المدنيين في جنوب القطاع المكتظ بالسكان في القطاع المحاصر وقتا كافيا للتوجه لأماكن آمنة بعيدا عن الهجمات الاسرائيلية الموسعة.

وقال إنه يتم بذل كل الجهود لحماية المدنيين، مضيفا" لو كانت حماس أبعدت نفسها عن المناطق الحضرية وقامت بقتالنا، حينذاك بالطبع لم يكن ليتضرر المدنيون. ولكن حماس لم تقم بذلك"، متهما مجددا حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وكان جيمس إيلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" قد انتقد سابقا بشدة إسرائيل على هجومها، متحدثا عن "حمام دماء" في جنوب غزة، حيث فر مئات الآلاف من المدنيين عقب أن شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية بعد هجمات حماس غير المسبوقة على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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