عصابة تخطف شاباً هندياً وتجبره على الزواج تحت تهديد السلاح

خطفت مجموعة مكونة من أربعة رجال شابا هنديا يعمل مدرسا في ولاية بيهار، وأجبرته على الزواج من ابنة أحد الخاطفين تحت تهديد السلاح في منطقة فايشالي. وتم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي وبدأ التحقيق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الخاطفين.

تعتبر قضية الشاب، غوتام كومار، أحدث إضافة إلى تاريخ "باكادوا فيفا" في ولاية بيهار، و"باكادوا فيفا"، أمر شائع في ولاية بيهار، حيث يتم اختطاف رجل غير متزوج وإجباره على الزواج من امرأة تحت تهديد السلاح، وفقا لموقع news9live.

وحاولت عائلة الضحية منع الخاطفين من أخذ كومار معهم عن طريق إغلاق الطريق، لكنها فشلت، وفي شكواها، ألقت عائلة كومار باللوم على رجل يدعى راجيش راي. وقالوا: "لقد اختطف راجيش راي غوتام الشاب كومار ليعقد قرانه بالقوة مع ابنته تشاندني".

وبحسب تقرير لقناة NDTV، تعرض كومار للعنف الجسدي بعد أن نفى زواجه من ابنة راي. وقال ضابط شرطة كبير إن ضباط الشرطة عثروا على كومار وأعادوه إلى منزله.

في عام 2022، تم اختطاف طبيبة بيطرية وتزويجها قسراً في بيغوساراي بولاية بيهار. وقبل بضع سنوات، تعرض رجل يدعى فينود كومار، كان يعمل مديرا في مصنع بوكارو للصلب، للضرب المبرح وأجبر على الزواج من امرأة في بانداراك.



