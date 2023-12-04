الإمارات تتعهد بتقديم تريليون درهم للتمويل الأخضر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير اليوم الاثنين أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) إن بنوك الإمارات خصصت تريليون درهم، أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.
الإعلان الذي جاء في اليوم المخصص للتمويل بالمؤتمر المقام في دبي يضاف إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن كافة الأمور بدءا من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.
وقال الغرير "في هذه اللحظة المحورية، يشرفني أن أعلن عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي تخصيص أكثر من تريليون درهم".
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