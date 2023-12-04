الإمارات تتعهد بتقديم تريليون درهم للتمويل الأخضر

أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير اليوم الاثنين أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) إن بنوك الإمارات خصصت تريليون درهم، أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.

الإعلان الذي جاء في اليوم المخصص للتمويل بالمؤتمر المقام في دبي يضاف إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن كافة الأمور بدءا من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.

وقال الغرير "في هذه اللحظة المحورية، يشرفني أن أعلن عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي تخصيص أكثر من تريليون درهم".



