إسرائيل تقسم غزة إلى 3 مناطق تمهيداً لـ«هجوم رهيب وشيك» على خان يونس

قطعت الدبابات الإسرائيلية اليوم الطريق بين خان يونس ودير البلح في وسط غزة مما أدى فعلياً إلى تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء، تمهيداً لتوسيع الهجوم البري الإسرائيلي ليشمل جنوب غزة وبالتحديد مدينة خان يونس التي تعتقد إسرائيل أن قيادة حماس تتمركز فيها.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يتضمن أوامر جديدة لسكان غزة بإخلاء نحو 20 منطقة أو مربعاً سكنياً في قطاع غزة، مع وجود ثلاثة أسهم على خريطة تشير جميعها جنوباً إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه الناس.

وقال سكان من غزة أمس، وفق تقرير لوكالة رويترز، إنهم يخشون أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي على المناطق الجنوبية وشيكاً.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن قواته البرية تواجه مقاتلي حماس في أنحاء قطاع غزة، في أوضح إشارة حتى الآن على بدء الهجوم البري المقرر على جنوب القطاع المكتظ بالنازحين في الوقت الذي أدى فيه قصف إسرائيلي إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

واستؤنفت الحرب يوم الجمعة في أعقاب انتهاء هدنة استمرت أسبوعا في القتال بين القوات الإسرائيلية وحماس، مما سمح بتنفيذ اتفاق التبادل بين الجانبين.

واستهدفت ضربات مكثفة منذ الجمعة مدينة خان يونس ومحيطها حيث يحذر الجيش الإسرائيلي يوميا السكان عبر منشورات يلقيها جوا على بعض الأحياء من "هجوم رهيب وشيك" داعيا السكان إلى المغادرة.

وأظهرت لقطات صورتها وكالة فرانس برس سكاناً يفرون من خان يونس سيراً على الأقدام أو في عربات أو سيارات كدسوا مقتنياتهم على سطحها.

وتعاني مستشفيات جنوب القطاع فوضى في ظل تدفق أعداد كبيرة من الجرحى تفوق قدرتها الاستيعابية فيما نفدت مخزونات الوقود فيها لتشغيل مولدات الكهرباء.

وذكر شهود أن قصف المدفعية والطائرات الحربية ركز على مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع فيما تواجه المستشفيات صعوبة بالغة في التعامل مع تدفق الجرحى.

وأمس ذكرت حركة حماس أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة خان يونس في الجنوب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري للصحفيين في تل أبيب "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد مراكز حماس في كل قطاع غزة".

وارتفع عدد قتلى جيش إسرائيل في العمليات البرية في غزة إلى 76 جندياً.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 15523 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال، منذ بدء حملة القصف المدمر التي باشرتها إسرائيل في 7 أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضيها.