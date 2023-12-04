طيران ناس يدشن مركز عملياته الجديد في المدينة المنورة بـ 6 وجهات دولية وداخلية للمرحلة الأولى

المدينة المنورة -أصداف نيوز:

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بإطلاق أحدث مراكز عملياته في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم الجمعة، بتدشين ست وجهات وخطوط سير جديدة من المدينة المنورة، تشمل أربع وجهات دولية إلى دبي وعمان واسطنبول وأنقرة ووجهتين داخليتين إلى أبها وتبوك سيتم تشغيلها إلى جانب الوجهات الأربع الحالية من المدينة المنورة إلى الرياض وجدة والدمام والقاهرة ليخدم مركز العمليات الجديد في مطار المدينة 10 وجهات لطيران ناس كمرحلة أولى.

وبتدشين مركز عمليات المدينة المنورة، بات طيران ناس الناقل الجوي الوطني الذي يمتلك أربعة مراكز عمليات في المملكة، وذلك بالانسجام مع خططه للنمو والتوسع، وأهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة وكذلك الوصول إلى 330 مليون مسافر وجذب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وقال:“تشغيل 10 وجهات من مركز العمليات الجديد بالمرحلة الأولى يعكس تضاعف القدرة التشغيلية لطيران ناس نتيجة لزيادة حجم أسطوله، خلال أقل من عامين بأكثر من 100٪، وهو ما ينسجم مع خطة النمو والتوسع التي تم إطلاقها أوائل العام الماضي تحت شعار“نربط العالم بالمملكة”، والتي من أبرز ملامحها توقيع اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo في يونيو الماضي ضمن طلبية شراء 120 طائرة ايرباص والموافقة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة”.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.