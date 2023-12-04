خليفة الرباح 360 ألف زائر لمعرض الكويت للكتاب الـ 46



مدير معرض الكتاب: 18.400 طالب وطالبة من 598 مدرسة ومعهداً وكلية زاروا المعرض

29 دولة مشاركة منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية

مشاركة 524 دار نشر منها 384 بشكل مباشر و140 داراً من خلال توكيل

52 دار نشر تشارك لأول مرة في معرض الكويت للكتاب هذا العام

47 جهة حكومية ومؤسسات نفع عام ومنظمات إقليمية ودولية فهرس المعرض ضم 171 ألف عنوان منها 11 ألف عنوان جديد



أسامة أبوالسعود

اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب دورته الـ 46 امس بأرض المعارض بمنطقة مشرف وسط حضور كبير من رواد المعرض والذي استمر حتى 2 ديسمبر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وافتتحه وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري يوم 22 نوفمبر الماضي.

وحول أصداء إحصائيات الدورية الحالية لمعرض الكويت الدولي للكتاب، أكد مدير معرض الكويت للكتاب في دورته الـ 46 خليفة الرباح أن «معرض الكتاب» يعد أهم نشاط ثقافي يقام في أي دولة، ومعرض الكويت للكتاب له وزنه الثقافي على مستوى الوطن العربي، وهو وجهة وتظاهرة ثقافية يحضرها المثقفون والأدباء لمتابعة أحدث الإصدارات والأنشطة المصاحبة للمعرض.

وأضاف الرباح أن الدورة الحالية للمعرض تحمل خصوصية من حيث حجم المشاركة والإقبال الجماهيري، وكذلك على مستوى النشاط الثقافي الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

فعاليات وأنشطة

وأوضح الرباح أن المعرض هذا العام تميز بالعديد من الفعاليات التي أقيمت على مدار أيامه، حيث بلغت 140 فعالية ثقافية في «رواق الثقافة» و«المقهى الثقافي»، وقد استهدفت جميع الفئات العمرية، وغطت إلى حد كبير مختلف روافد الأدب والثقافة والمعرفة.

وحول حجم المشاركة خليجيا عربيا وعالميا، كشف الرباح عن أن 29 دولة شاركت في المعرض هذا العام، منها 18 دولة عربية و11 أجنبية، وبلغ إجمالي دور النشر المشاركة 524 دارا، منها 384 دار نشر تشارك بشكل مباشر، و140 دار نشر من خلال توكيل، وأن هناك 52 دار نشر تشارك لأول مرة هذا العام في معرض الكويت للكتاب.

وقال إن عدد زوار معرض الكتاب هذا العام بلغ نحو 360 ألف زائر، منهم نحو 18.400 طالب وطالبة من 598 مدرسة بمختلف المراحل، وتنوعت ما بين التعليم الخاص والعام والحضانات، إضافة إلى الجامعات والمعاهد، ونحو 47 جهة حكومية ومؤسسات أهلية ومنظمات إقليمية.

المبيعات والإقبال

وفيما أكد الرباح أن عدد العناوين المدخلة في فهرس المعرض هذا العام تراوح 171 ألف عنوان، منها 11 ألف عنوان جديد، تحدث عن آلية تحديد الكتب الأكثر مبيعا قائلا: المبيعات هي المحدد الأول، وعندما ينفد أحد الكتب من أي دار نشر، خصوصا دور النشر العربية التي تكون كمية الكتب لديها محدودة بعكس الدور الكويتية التي يمكنها تزويد جناحها بالمعرض بأي كميات إضافية من الكتاب الذي يجد رواجا وإقبالا من الزوار والمهتمين.

وكشف الرباح عن أن الكتب الأكثر مبيعا هذا العام ليست من دور نشر كويتية فقط، ولكنها تتضمن كتبا لدور نشر من مصر ولبنان، وغيرهما من الدول.

كتابنا كتابك

وقال الرباح إن نحو 60% من دور النشر الكويتية شاركت في مبادرة «كتابنا كتابك» والتي تتضمن منح طلاب المدارس كتابا مجانيا من خلال كوبون وفرته إدارة المعرض بالتنسيق مع الناشرين الكويتيين، بهدف التشجيع على القراءة من قبل طلاب المدارس والأطفال والناشئة والشباب.

وحول التحديات التي واجهتهم في المعرض هذا العام، قال: التحدي الأكبر في أي نشاط كان هو عامل الوقت، ولكننا في هذه السنة عملنا بنظام وجدول وتواقيت محددة، لذلك كان العمل سلسا ولم نواجه أي صعوبات، مشيدا بدعم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة ويمدنا بالدعم المتواصل ويذلل أي صعوبات أو عقبات قد نواجهها.

الاهتمام بالمحتوى

وردا على مطالبات الناشرين العرب بزيادة مساحة معرض الكويت، قال الرباح: «نحن نهتم بالمحتوى الذي يقدمه المعرض وليس بالعدد، مشيرا إلى أن عدد زوار المعرض خلال السنوات العشر الماضية كان ثابتا، وإذا قمنا بزيادة عدد الأجنحة وتوسعة المساحات سيؤثر ذلك بشكل مباشر على القوة الشرائية ومستوى المعرض، مضيفا أن الآلية الجديدة للمعرض تكمن في تقديمنا للجديد والحديث والمميز في عالم النشر، ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التي يضعها المعرض من أجل المشاركة سواء عدد إصدارات الدار أو نوعيتها والجديد لديها».

جهود متكاملة

واختتم الرباح حديثه بالتأكيد على جهود المديرين السابقين لمعرض الكويت للكتاب، واستلهام الخبرات منهم والسعي نحو التطوير، مشيرا إلى أن إدارة معرض الكويت للكتاب تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الكويتي لتقديم الجديد والأفضل والمميز في عالم النشر، مبينا أن هناك نظاما لتقييم أداء إدارة المعرض، سواء للجمهور أو لدور النشر المشاركة، «ونحن ندرس كل المقترحات والآراء ونتقبل النقد بصدر رحب إذا كان نقدا بناء يدفع نحو تطوير الإدارة بشكل عام».