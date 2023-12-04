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كونا تطلق برنامجا تدريبيا حول التحرير الإلكتروني

12/4/2023 4:50:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «التحرير الإلكتروني» والذي يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، ويعنى بتعريف الصحافة الإلكترونية ومميزاتها ومتطلباتها.
ويتطرق البرنامج، الذي يقدمه الباحث الصحافي الأردني حسين الصرايرة، إلى أساسيات الفنون الصحافية وأنواعها وأنماط التحرير الإلكتروني والنماذج العالمية في التحرير الصحافي والأشكال الصحافية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطور الاتصال وصناعة المضمون بين النظرية والتطبيق.
ويتناول البرنامج كذلك تحديد الجمهور ولغة التحرير والمصادر المفتوحة وتقنيات البحث واختيار العناوين وبناء الفقرات، وكذلك أخلاقيات الصحافة الإلكترونية إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع تحريرية.
ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة، ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.

MENAFN04122023000130011022ID1107530360

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