كونا تطلق برنامجا تدريبيا حول التحرير الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «التحرير الإلكتروني» والذي يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، ويعنى بتعريف الصحافة الإلكترونية ومميزاتها ومتطلباتها.
ويتطرق البرنامج، الذي يقدمه الباحث الصحافي الأردني حسين الصرايرة، إلى أساسيات الفنون الصحافية وأنواعها وأنماط التحرير الإلكتروني والنماذج العالمية في التحرير الصحافي والأشكال الصحافية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطور الاتصال وصناعة المضمون بين النظرية والتطبيق.
ويتناول البرنامج كذلك تحديد الجمهور ولغة التحرير والمصادر المفتوحة وتقنيات البحث واختيار العناوين وبناء الفقرات، وكذلك أخلاقيات الصحافة الإلكترونية إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع تحريرية.
ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة، ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.
MENAFN04122023000130011022ID1107530360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.