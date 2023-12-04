-->

Monday, 04 December 2023 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمكين تطلق مؤتمرها الـ 45 اليوم بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) انطلاق مؤتمرها الـ 45 اليوم تحت شعار «قراءة جديدة للتحديات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة» برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.
وقالت رئيسة المنظمة ابتسام القعود ان المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين يأتي بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية وبمشاركة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي والمجلس الأعلى للأسرة والشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت القعود ان المؤتمر يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال ستة محاور تتناول التمكين الاقتصادي و‏الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة والتمكين الاجتماعي للمرأة والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودور الإعلام في تمكين المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأخيرا محور الشباب والتمكين.
وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشراكة والتواصل بين جميع المنظمات التي تعنى بتمكين المرأة ودعمها من خلال قراءة جديدة لقوانين دعم المرأة ومدى فاعليتها في تمكين المرأة ومدى ملاءمتها للثقافة العربية ورفع الوعي وترسيخ دور منظمات المجتمع المدني والدولي بالحفاظ على الهوية لدى المرأة والحراك المشترك لتمكينها.
بدورها، أكدت عضو مجلس ادارة «تمكين» ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.سلوى الجسار لـ«كونا» الحرص على متابعة الجهود الحكومية والأهلية لتمكين المرأة في عدة مجالات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والعربية والعالمية المتسارعة.
وأشارت الجسار إلى أن المؤتمر يتضمن ست جلسات حوارية في غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة بحرة) ويشارك فيها عدد من المختصين والخبراء وبرلمانيون في مجالات عدة لطرح رؤى وخبرات وتجارب في برامج التمكين المتعددة.
وذكرت ان المؤتمر يضم أيضا ست ورش عمل حول «الارشاد الزواجي» و«تحويل الأفكار إلى مشاريع عمل» و«دور منظمات المجتمع المدني في تطور المهارات والتدريب المهني للوصول إلى التنمية المستدامة» و«التمكين الذاتي للمرأة» و«فن ادارة الضغوط الحياتية للمرأة العربية» و«صحة المرأة».

MENAFN04122023000130011022ID1107530359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث