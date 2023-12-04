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1246 شاعرا وشاعرة من 36 دولة تقدموا للمشاركة في ديوان شهداء العزة

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عبدالعزيز البابطين أن 1246 شاعرا وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية تقدموا للمشاركة بـ 1410 قصائد ضمن مسابقة «ديوان شهداء العزة» التي أعلنت عنها المؤسسة في 23 أكتوبر الماضي. وقال البابطين، في تصريح صحافي، إن الدعوة للمشاركة في «الديوان» تأتي التزاما من المؤسسة بواجبها تجاه قضايا الأمة العربية وللتعبير عن مشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية تجاه ما يحدث في قطاع غزة من فظائع رهيبة بحق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني دون رحمة أو ضمير.
وأوضح أنه تم تخصيص ثلاث جوائز لأفضل ثلاث قصائد من بين القصائد المقبولة للمشاركة في «الديوان»، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 10 آلاف دولار أميركي والثانية بقيمة 7 آلاف دولار أما الثالثة فتبلغ 5 آلاف دولار.
وأكد أن هذه المشاركة «غير المسبوقة» تعكس وعي الشعراء بقضايا أمتهم وإحساسهم العميق بقيم الحق والعدل والإنسانية وإيمانهم بدور الشعر في التأثير على العقل والوجدان.
وأضاف «أن رهاننا دائما كان ولا يزال وسيظل بإذن الله مرتبطا بثقتنا المطلقة في ضمائر شعرائنا وحسهم القومي وإيمانهم بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ومسؤوليتهم الأصيلة في التعبير عن مواقف الإنسان العربي ومشاعره وانفعالاته في أوقات الفرح والعزة والانتصار وفي لحظات التراجع والانكسار».
وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت تصديقا للقناعة الراسخة بالقضية الفلسطينيـة العادلــــة واستمرارا لجهود المؤسسة المتواصلة لإبراز دور الشعر في تجسيد مواقف الأمة العربية والدفاع عن حقوقها المشروعة في كل وقت منذ إصدار «ديوان الشهيد محمد الدرة» عام 2001 ثم «ديوان القدس» عام 2018.

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