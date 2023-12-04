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الصديقي لـالأنباء إغلاق 12 منشأة غذائية وتحرير 36 مخالفة في العاصمة

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
كشف مراقب التفتيش بمحافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبد الله الصديقي عن القيام بعدة جولات تفتيشية أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة و12 إغلاقا.
وقال الصديقي، في تصريح لـ«الأنباء»، إن قطاع التفتيش قام بعدد من الجولات حيث انقسم الى مجموعتين للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبات، مبينا أن الهدف الأساسي التأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة، موضحا أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها في أحد الأسواق المركزية وجود حشرات بكثرة، وتم عمل محضر مخالفة واتلاف لمواد غذائية وجد بها صراصير، وتم اغلاق السوق.
وأشار الى أن الجولات شملت الشويخ الصناعية وفيها تم تحرير 36 محضر مخالفة منها اغلاق 10 محلات تجارية لوجود مواد غذائية في ظروف غير صحية وبأماكن غير صالحة للتخزين، وقمنا بإتلاف المواد الغذائية، وأصبح إجمالي الاغلاقات على مستوى محافظة العاصمة 12 منشأة غذائية.
وأضاف: تم اتلاف مواد غذائية لشركات في المخازن وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي وعمل محضر مخالفات، بالاضافة الى مخالفات أخرى لعمال دون شهادات صحية، حيث تم تحرير مخالفة للعامل ولصاحب الشركة، مؤكدا ان غرامة تشغيل عامل دون شهادة صحية تصل الى ألف دينار.
ولفت الى اجراء جولة على المقاصف المدرسية بوزارة التربية للتأكد من أماكن تحضير المواد الغذائية وطرق نقلها وتخزينها، حيث تم من قبل التنبيه على بعض الشركات بضرورة ان تكون السيارات مستوفاة للشروط، وأن يحصل العمال على شهادات صحية وان تكون أماكن بيع المواد الغذائية مستوفاة للشروط من حيث النظافة والتكييف وغيرها من الاشتراطات.
وتابع: لا نستغني عن الجمهور سواء مواطنون أو مقيمون لأنهم عيوننا في التفتيش، فإن كانت هناك ملاحظة أو شكوى عليهم بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية قسم العلاقات العامة والخط المباشر 1807770 وسنقوم بمتابعة الشكوى بالاضافة الى المراكز المنتشرة على مستوى البلاد.

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