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الإعلام مقابلات المتقدمين لوظائف المراقبين الأسبوع الجاري

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن لجنة تسكين الوظائف الإشرافية في وزارة الإعلام ستجري مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف مراقبين في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات خلال الأسبوع الجاري، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
٭ مراقبة صيانة الأجهزة والمعدات الساعة 12:30 ظهرا في إدارة المطبعة الحكومية اليوم الاثنين 4 ديسمبر.
٭ مراقبة الدعم الإداري الساعة 12:30 ظهر غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
٭ مراقبة الشؤون الفنية الساعة 12:30 ظهر الاربعاء 6 الجاري بإدارة المطبعة الحكومية.
٭ مراقبة التنفيذ الساعة 12:30 ظهر الخميس 7 ديسمبر بإدارة المطبعة الحكومية.
٭ مراقبة الشؤون الفنية الساعة 12:30 ظهر الأحد 10 ديسمبر بإدارة جريدة «كويت اليوم».
٭ مراقبة مطبوعات وارد المطار والبريد الساعة 12:30 ظهر الاثنين 11 ديسمبر بإدارة المطبوعات والنشر.
وقالت المصادر إن مراقبة الرصد الإلكتروني أجرت المقابلات امس الاحد الساعة 12:30 ظهرا بإدارة النشر الإلكتروني، لافتة الى أن مكان إجراء المقابلات في قاعة نظم المعلومات بجانب مسرح حمد الرومي بمبنى الإذاعة.

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