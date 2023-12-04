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العدل تضيف خدمة شهادة بطعن معارضة أو استئناف عبر سهل

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
صرح وكيل وزارة العدل هاشم القلاف عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل»، وذلك تسهيلا على جمهور المتعاملين.
وأكد القلاف أن خدمة «شهادة بطعن معارضة أو استئناف» تتيح الحصول على إصدار مستخرج من شهادة بطعن معارضة أو استئناف، سبق تقديم طعن بها وذلك لتقديمها للجهات المعنية لرفع قيود المعاملات.
وأشار وكيل العدل إلى انه وفقا لإحصائية عن سنة 2023 بلغ عدد الطلبات للشهادة 530 ألف شهادة بمعدل 1600 شهادة يوميا.

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