العدل تضيف خدمة شهادة بطعن معارضة أو استئناف عبر سهل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
صرح وكيل وزارة العدل هاشم القلاف عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل»، وذلك تسهيلا على جمهور المتعاملين.
وأكد القلاف أن خدمة «شهادة بطعن معارضة أو استئناف» تتيح الحصول على إصدار مستخرج من شهادة بطعن معارضة أو استئناف، سبق تقديم طعن بها وذلك لتقديمها للجهات المعنية لرفع قيود المعاملات.
وأشار وكيل العدل إلى انه وفقا لإحصائية عن سنة 2023 بلغ عدد الطلبات للشهادة 530 ألف شهادة بمعدل 1600 شهادة يوميا.
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