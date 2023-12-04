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72 64 % نسبة إنجاز الحزمة الأولى بمبنى الركاب الجديد

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن نسبة الإنجاز بالحزمة الأولى بمشروع مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي بلغت 72.64%.
وأوضح المدير العام للطيران المدني بالتكليف سعد العتيبي، في تصريح لـ «كونا»، أن نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية بلغت 68.1% بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأكد العتيبي استمرار المشاريع التطويرية في مطار الكويت الدولي لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوي في البلاد بفضل تعاون الجهات الحكومية المعنية. وأشار إلى أن الحكومة تولي مبنى الركاب الجديد أولوية قصوى إذ يعتبر أحد مشاريع التنمية الكبرى، كما يحظى المشروع بمتابعة مباشرة وحثيثة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وذكر أنه تم أخيرا عقد اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المتطلبات الضرورية لتسريع وتيرة الأعمال في المشروع.
وأوضح أن الجهات المشاركة في الاجتماع كانت وزارات الداخلية والأشغال العامة والكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والطيران المدني وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وأشاد العتيبي بفريق وزارة الأشغال العامة المشرف على المشروع وتضافر وتعاون جميع الجهات الحكومية لتذليل كل العقبات وتجاوز التحديات بشكل مباشر.
وتحتوي مشاريع المطار التطويرية على ثلاث حزم، الأولى منها تتضمن مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع أنفاق الخدمات، فيما تتضمن الحزمة الثانية مواقف السيارات والمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب T2، أما الحزمة الثالثة فتتضمن مواقف وممرات الطائرات.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لمشروع T2 نحو 25 مليون راكب سنويا ويحتوي على 30 جسرا ثابتا لاستيعاب 51 طائرة في وقت واحد و5000 موقف للسيارات، علاوة على فندق حديث في منطقة الترانزيت وسيوفر 15 ألف فرصة وظيفية للشباب الكويتي.

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