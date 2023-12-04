توزيع بطاقات الاحتياط من الضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الخامسة من الضاحية (4) بجنوب مدينة سعد العبدالله اليوم الإثنين ابتداء من الساعة
9 صباحا بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 2003/06/30 وما قبل.
وأكدت «السكنية» على ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة أو إبراز تطبيق هويتي إضافة إلى قرار التخصيص.
ولفتت إلى انه في حال تعذر تسلّم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبينا به نوع المعاملة ومحددا به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.
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