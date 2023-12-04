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توزيع بطاقات الاحتياط من الضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله اليوم

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الخامسة من الضاحية (4) بجنوب مدينة سعد العبدالله اليوم الإثنين ابتداء من الساعة
9 صباحا بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 2003/06/30 وما قبل.
وأكدت «السكنية» على ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة أو إبراز تطبيق هويتي إضافة إلى قرار التخصيص.
ولفتت إلى انه في حال تعذر تسلّم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبينا به نوع المعاملة ومحددا به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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