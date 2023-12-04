-->

Monday, 04 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام معرض الكتاب 360 ألف زائر و140 فعالية

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب دورته الـ 46 السبت مسجلا نحو 360 ألف زائر وأكثر من 171 ألف عنوان لـ 524 دار نشر من 29 دولة عربية وأجنبية و140 نشاطا وفعالية ثقافية. وشهد المعرض الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على مدى 10 أيام متتالية مشاركة 524 دار نشر منها 384 بشكل مباشر و140 عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض ومنها 52 دارا تشارك للمرة الأولى في المعرض.
وقال المشرف العام للمعرض سعد العنزي عقب الختام إن الدورة الحالية للمعرض شهدت أكثر من 171 ألف عنوان منها 11 ألف عنوان جديد و2000 عنوان جديد مخصصة للطفل.
وأضاف أن الدورة الحالية تميزت بإقامة 140 فعالية توزعت ما بين ورشة عمل وأمسية وندوة ومحاضرة وجلسة حوارية وأقيمت في الرواق الثقافي والمقهى الثقافي بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والدول المشاركة.
وذكر العنزي الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام المساعد لقطاع المالية والإدارية في المجلس الوطني للثقافة أن الدورة الحالية ركزت على الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل، إذ كانت هناك أكثر من 48 دار نشر خاصة بالأطفال علاوة على البرامج الثقافية والترفيهية المتنوعة لهم.
وأشار إلى زيارة 18400 طالب وطالبة من 598 مدرسة في التعليم العام والخاص للمعرض، معربا عن شكره لوزارة التربية لتنظيم مثل هذه الرحلات للطلبة، وثمن تعاون مؤسسات الدولة لإنجاح المعرض وعلى رأسها وزارات الداخلية والصحة والإعلام وقوة الإطفاء العام وقطاعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
يذكر أنه تم اختيار الشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر ليكون شخصية الاحتفالية وتميمة المعرض احتفاء بموهبته الفذة ومكانته الشعرية الرائدة، وتولى الفنان حسين دشتي أداء شخصية الشاعر الراحل.

MENAFN04122023000130011022ID1107530352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث