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مصادر لـ الأنباء الأشغال تبرم عقد صيانة طرق 3 محافظات بـ 1 7 مليون دينار

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة وقعت عقد صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات الفروانية والعاصمة والجهراء،يحمل رقم ق ص/ ط/ 453 مع احدى الشركات بقيمة
1.7 مليون دينار. وأضافت المصادر ان فترة اعمال العقد 1095 يوما، وقد تمت ترسية هذه المناقصة على عطاء الشركة في تاريخ 18 يناير، وذلك لمطابقته الشروط والمواصفات الفنية بناء على موافقة الجهات المعنية.
ووفق بنود العقد يلتزم المقاول بإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد، كما يلتزم المقاول بضمان وصيانة الأعمال موضوع هذا العقد لمدة 1825 يوما من فترة التاريخ المحدد بشهادة التسلم الابتدائي.
وقد قدم المقاول قبل إبرام العقد لوزارة الأشغال تأمينا نهائيا بواقع 15% من القيمة الإجمالية للعقد وان هذا التأمين ساري المفعول لمدة 3010 أيام من وقت إصداره ولمدة إنجاز الأعمال للعقد بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة، مضافا إليها ثلاثة أشهر وذلك بصفة تأمين وضمان لتنفيذ العقد.
وتتضمن صيغة العقد 12 بندا، ووفق البند العاشر من العقد، يلتزم المقاول بجميع القوانين واللوائح والقرارات السارية في الكويت ذات الصلة بموضوع العقد فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقد.

MENAFN04122023000130011022ID1107530351

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