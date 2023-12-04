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الصندوق الكويتي للتنمية وقع بيانا مع الخارجية البريطانية لتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع الصندوق الكويتي للتنمية أمس بيانا مشتركا مع وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية لتعزيز العمل المناخي المشترك والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تفعيل التعاون التقني بين الجانبين في مجال مكافحة العواصف الرملية والترابية في العراق والكويت ودول الجوار، والتصدي للظواهر المناخية السلبية الناتجة عنها. وقع البيان المشترك نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية وليد شملان البحر، المدير العام للصندوق بالوكالة في حين وقعتها نيابة عن وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية أليشا فورسيث رئيسة الإدارة الاستراتيجية وتنسيق المناخ، حيث يأتي التوقيع على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، المنعقد حاليا في مدينة اكسبو دبي بدولة الإمارات العربية. ويهدف البيان الى تأطير التعاون بين الجانبين ومن خلال برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة العراق والشركاء التقنيين ضمن ثلاثة أنشطة رئيسية تشمل انشاء نظام تشغيلي للنمذجة والتنبؤ للعواصف الرملية والترابية في جنوب العراق والكويت، وتطوير نظام الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية للسكان المتأثرين بالعواصف الرملية، وتقديم الدعم الفني والحلول التطبيقية القائمة على الطبيعة لإدارة الموارد المائية، والحد من تدهور التربة للتخفيف من شدة العواصف الرملية والترابية، واعادة استصلاح الأراضي الزراعية.

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